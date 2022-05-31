شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غلق باب التقدم لامتحانات الدور الثانى لـ"أبناؤنا فى الخارج" بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اليوم الثلاثاء باب التقدم لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022 لـ (أبناؤنا في الخارج) والتي بدأت من يوم الأربعاء الموافق 11 مايو، حتى اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو.

وقالت الإدارة المركزية للامتحانات، إنه يتم التقدم للامتحانات بنفس طريقة التقدم لامتحانات الدور الأول، وذلك على النحو التالي:

1- يقوم الطالب بالدخول بالرقم القومى ورقم الجلوس.

2- يقوم الطالب بتحميل أوراق الامتحان وطباعتها حسب الجدول المعلن.

3- يقوم الطالب بالإجابة في نفس ورقة الأسئلة بعد الانتهاء من إجابة كل مادة على حدة، ثم يتم تجميع أوراق المادة كاملة ووضعها في ملف (pdf)، ويتأكد الطالب أو ولي أمره قبل الإرسال أن جميع أوراق المادة كاملة في الملف وبصورة جيدة يمكن قراءتُها وتصحيحها.

4- يقوم الطالب بعد الإجابة برفع ملف كل مادة على حدة، والتأكد من أنه تم إرسال الملف بنجاح في مدة لا تزيد عن ست ساعات من بداية زمن الامتحان كل يوم، وسيتم غلق الموقع بعد الوقت ذاته مباشرة.

5- يحتفظ الطالب بالأوراق المجاب عنها بخط اليد يوميًّا في مظروف خاص مدون عليه جميع بيانات الطالب والمادة وتاريخ الامتحان.

6- يقوم الطالب في نهاية الامتحانات كاملة حسب الجدول بتجميع جميع الأوراق المجاب عنها بخط اليد لجميع المواد والمطابقة لما تم رفعه على الموقع ووضعها في مظروف واحد مغلق مدون عليه جميع البيانات بما في داخل المظروف، والقيام بتسليمها إلى السفارة المصرية أو المركز الثقافي، والتي تقوم باستلام أوراق الإجابة لجميع المواد وإرسالها إلى الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة.

وأعلن الشيخ أحمد عبد العظيم محمد، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات عن عدة شروط لإعلان نتيجة الطالب، والتي تتضمن ما يلي:

1. إرسال إجابات الطالب إلكترونيًّا على الموقع، وورقيًّا من خلال السفارة المصرية أو المركز الثقافي لجميع المواد.

2. مطابقة إجابات الطالب المرفوعة إلكترونيًّا بالإجابات المرسلة بخط يد الطالب في جميع المواد.

كما أشار إلى حجب نتيجة الطالب في الحالات التالية:

1. عدم استيفاء الأوراق المطلوبة للتقدم.

2. وجود إجابات مختلفة في إجابات الطالب بخط اليد عن المرفوعة إلكترونيًّا.

3. إرسال الإجابات إلكترونيًّا فقط أو ورقيًّا فقط.

4. عدم وضوح إجابات الطالب في الملف (pdf).

5. عدم اكتمال أوراق كراسة إجابة الطالب حسب عدد الأوراق المدونة على غلاف أوراق الإجابة في بعض المواد المرفوعة.

6. عدم وصول بعض أوراق الإجابة لبعض المواد ورقيًّا أو إلكترونيًّا.