شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع درجات الحرارة.. "البطيخ" أفضل وسائل التغلب على الحر الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد خلال اليومين الحاليين موجة من الحرارة الشديدة، والتى تضطرنا إلى تناول الكثير من السوائل لتعويض ما يفقده الجسم.

وتقول الدكتورة سالى الفقى رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إن البطيخ أفضل فاكهة يمكن تناولها فى الحر، حيث يحتوى على:

1- الكاروتينات، وهي من مضادات الأكسدة التى تساعد على الحماية من السرطان وأمراض القلب.

2- اللايكوبين، هو الذي يسبب اللون الأحمر وهو يساهم في تحسين أداء القلب وقد يمنع بعض أنواع السرطان ، مثل سرطان البروستاتا وسرطان الثدي، وأيضا يساعد في حماية البشرة بشدة من الإشعاعات الضارة.

3- يوفر كل 100 جرام من البطيخ ما يقرب من خُمس احتياجات فيتامين (أ) اليومية للبالغين، وتساهم هذا الفيتامين في تحسين البصر ويقوى الجهاز المناعي.

4- يحتوي البطيخ على فيتامينات B المجمعة مثل B1 و B5 و B6. تشارك B6 بشكل خاص في مجموعة الناقلات العصبية في الدماغ ، مثل السيروتونين ، الميلاتونين والدوبامين ، والتي تساعد في تنظيم القلق والخوف.

5- البطيخ هو مصدر كبير لفيتامين C ، الذي يعزز صحة الجلد ويعزز جهاز المناعة .

6- البطيخ هو مصدر كبير للبوتاسيوم، الذي وجد أنه يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

7- يحتوى على حمض أمينى الموجود في الغالب بالجزء الأبيض من القشرة يساعد فى تعزيز الدورة الدموية ودورة اليوريا.

8- البطيخ هو مصدر كبير للألياف الغذائية التى تحسن من أداء الجهاز الهضمي والتحكم في مستويات الكولسترول في الدم. ومع ذلك قد يسبب تأثيرات سلبية للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

9- الكربوهيدرات في البطيخ تكون 7.2 جرام لكل 100 جرام، وكل 100 جرام من البطيخ يحتوى على أقل من 0.2 جرام من الدهون.

10- كما يساعد البطيخ على مكافحة الالتهابات، تحسين صحة العظام، تنظيم ضغط الدم، زيادة معدل حرق الدهون، وتحسين صحة الكلى وصحة الشعر والبشرة.

11- يحمى العين من المشاكل التى تصاحب التقدم في العمر .