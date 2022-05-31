شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يطالبون بفرض تسعيرة جبرية على السلع لمواجهة جشع التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد المقترح البرلماني بوضع "تسعيرة جبرية" على السلع للحد من تلاعب التجار، أيد غالبية القراء المقترح البرلماني بوضع "تسعيرة جبرية" على السلع للحد من تلاعب التجار.

وأيد 90% من القراء المقترح البرلماني بوضع "تسعيرة جبرية" على السلع للحد من تلاعب التجار، بينما عارض 10% من القراء المقترح البرلماني بوضع "تسعيرة جبرية" على السلع للحد من تلاعب التجار.

استطلاع