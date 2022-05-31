شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التدخين يزيد ضربات القلب ويقلل نسبة الأكسجين في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن التدخين لا يقلل من التوتر ولا يساعد علي التفكير بشكل أفضل كما روجت له السينما والدراما المصرية علي مدار السنوات الماضية، وتابعت: التدخين يزيد من ضربات القلب ويقلل نسبة الأكسجين في الدم.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين المدخنين بالإقلاع عنه والحفاظ على الصحة العامة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المدخنين من الفئات الأكثر عرضة وتأثرا بفيروس كورونا حيث يعرضهم التدخين إلى الإصابة بأمراض القلب والرئة والأوعية الدموية، وطالبت بالتوقف عن التدخين للحماية من أضراره.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن 9 من كل 10 مدخنين يبدأون التدخين قبل بلوغهم 18 عامًا ونصحت وزارة الصحة الشباب بالبعد عن التدخين تجنبا لمخاطره ومضاعفاته.

وتابعت وزارة الصحة والسكان قائلة: "إنت تقدر تستغنى عن التدخين وتحافظ على صحتك وتحمي نفسك من أعراض فيروس كورونا الخطيرة وأمراض القلب والرئتين بالتوقف عن التدخين" وأكدت أن الخط الساخن 16805 خاص بتقديم كافة الاستفسارات حول اليات الاقلاع عن التدخين.