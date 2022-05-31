شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية.. تعرف على المدارس الفنية بديل الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر
ـ مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية.
ـ مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.
ـ مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمحافظة القاهرة.
4. مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.
ـ مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان بمحافظة القاهرة.
ـ الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.
ـ مدرسة أى-تك للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.
ـ مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.
ـ مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية.
ـ مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية.
ـ مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية.
ـ مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.
ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.
ـ مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.
ـ مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد.
ـ مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة.
ـ مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.
ـ مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.
ـ مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة.
ـ مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد.
ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة.
ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الدقهلية.
ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.
ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا.
ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة السويس.
ـ مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية.
ـ مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية.
ـ مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.
ـ مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة.
ـ مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.
ـ مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.
ـ مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.
ـ مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.
ـ مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.
ـ مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة أسيوط.
ـ مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.
ـ تطبق المدارس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.
ـ يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات.
ـ يحصل الطالب على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج.
ـ يتلقى الطالب التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.
ـ هناك فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.
ـ يحصل الطالب على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العمل.