شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 400 ألف طائر مهاجر عبروا من منطقة "جبل الجلالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة الجبالى، مدير مشروع الطيور الحوامة بوزارة البيئة، أن المشروع طور عددا من مواقع مسارات هجرة الطيور فى مصر، خاصة مناطق مزارع الرياح وأضيف إليها نقطة رصد جبل الجلالة التى رصدت أكثر من 400 ألف طائر أخذو من مصر استراحة لها بسبب جودة المناخ.

وأوضح الجبالى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مصر نظرا لموقعها المتوسط بين دول أفريقيا وآسيا وأوروبا، إضافة لجودة مناخها هى الاستراحة الأكثر أمانا وهذا الأمر يعكس جودة النظم البيئية وخاصة فى منطقة عنق الزجاجة.

وقال الجبالى: "إنه تم تطوير موقع محطة الصرف الصحى بشرم الشيخ وتعميم النموذج فى الغردقة والبحر الأحمر والعين السخنة والسويس، بالتعاون مع الهيئة العامة للطاقة، ووزارة الكهرباء وبعض شركات القطاع الخاص، حيث إن هناك خمس مواقع لتجمع الطيور المهاجرة تشكل مسارات رئيسية لهم ويعد مسار هجرة الطيور بالبحر الأحمر هو ثانى أكبر مسار للطيور فى العالم وتتجمع المسارات الخمسة فى منطقة عنق الزجاجة، فى توقيت يمر من خلالها أكثر من 500 ألف طائر.