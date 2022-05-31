شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جدرى القرود لن يكون مرضا وبائيا ولا داعى للقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تدرك جيدا حالة التخوف من جدري القرود لدى المواطنين، عقب جائحة كورونا، لكن هذه الحالة لا تجعلنا في نتسرع في اتخاذ أحكام مبنية على مطلق التخوف.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن الدراسات العلمية تذكر أن جدري القرود مرض في الأصل ينتقل من الحيوان، وأن انتقاله من الإنسان إلى الإنسان أمر يحتاج إلى مخالطة لصيقة وتعرض بشكل مباشر للسوائل والرزاز خلال الاتصال المباشر مع إفرازات البثور التي تظهر من قبل المرضى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "ليس من المتوقع أن يكون جدري القرود مرضا وبائيا ينتشر بشكل وبائي مثل كورونا، وأن الفيروس الخاص بجدري القرود هو فيروس الأصل في تكوينه الحمض النووي DNA وليس ANA وبالتالي فإمكانية تحوره ليست مرتفعة، ولم تثبت الدراسات التي تمت على الحالات أن هناك أي نوع من أنواع التحور، وبالتالي معدلات العدوى من إنسان إلى إنسان منخفضة جدا".

وأكمل: "احتمالية أن يتحول جدري القرود إلى وباء قليل جدا، ونحن نتحدث عن مرض أظهر وجود على خلاف المعتاد، ولكن لا داعي للقلق أو التوتر، والفيروس معروف للطواقم الصحية والمنظمات الصحية العالمية، وتمكنا من القضاء على الجدري في السنوات الماضية باللقاحات".