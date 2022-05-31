شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف مخاطر تعرض الحوامل لدخان السجائر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مخاطر التدخين على صحة المرأة الحامل، مؤكدة أن ذلك يعرضها إلى حدوث الحمل خارج الرحم وهو أخطر أنواع الحمل، بالإضافة إلى زيادة احتمالات وفاة الجنين خلال فترة الحمل مع زيادة احتمالات وفاة الجنين بمجرد الولادة.

وأضافت وزارة الصحة، أن التدخين يرفع احتمالات الولادة بشكل مبكر والتى تسبب في جعل المولود أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة طوال عمره.

وقالت الوزارة، إن المرأة غير المدخنة التى تتعرض لدخان السجائر هى عرضة لنفس مخاطر المرأة المدخنة.