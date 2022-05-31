شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للمزارعين للتعامل مع المحاصيل خلال المرحلة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الحرارة أعلى من معدلاتها على أن تنكسر شمالا بداية من الثلاثاء مع بقائها فوق المعدل وسط "بني سويف – المنيا – الفيوم – أسيوط" وجنوب الجمهورية "سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان"، ثم تنكسر في باقي الجمهورية بداية من الأربعاء وتسمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

ويصح الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة نصائح للمزارعين للتعامل زراعتهم .

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1- الرش صباحاً بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة وخاصة الحمض برولين وهيدروكسي برولين والعناصر الصغرى وخاصة الحديدوالمنجنيز والزنك + سليكات البوتاسوم .

2- وقف الأزوت وتكثيف إضافة نترات البوتاسيوم مناطق "البحيرة ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، الغربية ، المنوفية ، الجيزة، بني سويف، المنيا".

3- فحص مصائد الحشرات لـ "دودة عناقيد العنب" الجيل الثاني والثالث “مناطق: البحيرة، الغربية ، المنوفية ، الدقهلية ، المنيا”.

4- إجراء ريات سريعة “على الحامي” قبل بداية ارتفاع الحرارة وذلك للأراضي والمحاصيل "فاكهة – خضر – محاصيل حقلية" التى تروى بالغمر مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة "كل المناطق".

5- إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لانها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات "كل المناطق".

6- فحص الإصابة بدودة براعم الزيتون "فراشة الياسمين" على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون "مناطق: السويس،البحيرة، مطروح، سيناء".

7- فحص نخيل التمر وإجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى "مناطق : الجيزة، المنيا، قنا، اسوان ، سيوة، الواحات".

8- فحص كل زراعات الذرة فى الصعيد للتأكد من عدم اصابتها "بدودة الحشد" نظراً لتهيأ الظروف المناخية لبداية جيل الربيع من هذهالحشرات على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة بمناطق "سوهاج، قنا ، الاقصر ، اسوان".

9- الريحان والبردقوش والعتر ، للوقاية من أمراض اعفان التاج "مكان القرط" بعد الحش يتم الرش الوقائي مباشرة بالكبريت الميكروني70% بمعدل250 جم / 100 لتر ماء بعد الحش باسبوع على الاكثر الرش بمبيد ريزو ان (480 SL) بمعدل 4 جم/ لتر ماء "مناطقالغربية ،الفيوم ، بني سويف، المنيا، اسيوط، قنا، الاقصر".

10- إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان "اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب"، مناطق "الفيوم ، بني سويف، المنيا،قنا، الاقصر".