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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 31/5/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 3:11  ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 28: 3

موعد صلاة المغرب 6:51 م

موعد صلاة العشاء 8:21 


الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 3:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:31 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:05

موعد صلاة الظهر 11:48 م

موعد  صلاة العصر 3:26 م 

موعد صلاة المغرب 6:48 م

موعد صلاة العشاء 8:19  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:07 ص

وقت صلاة الظهر 11:40 

موعد صلاة  العصر 3:11 م

وقت صلاة المغرب 6:34 م

وقت صلاة العشاء 8:01 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 3:23  ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 10: 3

موعد صلاة المغرب 6:35 م

موعد صلاة العشاء 7:58

 

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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