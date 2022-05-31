شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 31/5/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:11 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:51 م
موعد صلاة العشاء 8:21
الإسكندرية وقت صلاة الفجر 3:11 ص
موعد صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:58 م
موعد صلاة العشاء 8:31 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:05
موعد صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:48 م
موعد صلاة العشاء 8:19 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:07 ص
وقت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:11 م
وقت صلاة المغرب 6:34 م
وقت صلاة العشاء 8:01 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:23 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 10: 3
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:58