شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكويتية عزيزة البسام.. رائدة العمل الخيري والمحبة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت اليوم المواطنة الكويتية عزيزة البسام، رائدة العمل الخيري وأحد المؤسسين للمبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصرى، والتي انطلقت أعمالها، تحت مظلة الهلال الأحمر الكويتي، وتقوم بتنفيذ عدد من المشروعات، لتطوير عدد من القرى في صعيد مصر فى محافظات قنا والأقصر وأسيوط.

وعرف عن الراحلة عزيزة البسام مشاركتها الإيجابية في كافة الفعاليات الاجتماعية التي نظمتها المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري، كما كانت تقيم في مصر بصورة شبة دائمة لمتابعة أنشطة المبادرة والمشروعات التي تقوم بتنفيذها.

جدير بالذكر أن المبادرة اتجهت للعمل بالمشروعات الدائمة لتطوير القري في مصر، وتم اختيار قرية المخزن بمركز قوص بمحافظة قنا كأول قرية على مستوى الجمهورية، لتنفيذ مشروعات تنموية بها وتطويرها. كما قامت المبادرةً أيضا بتمويل ودعم مشروعات تطوير قري الدوير بأسيوط، و"نجع الفوال" في محافظة الأقصر.