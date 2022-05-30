شكرا لقرائتكم خبر عن الصيف ولع على ممشى أهل مصر.. عمرو دياب وسفراء ونجوم الفن والإعلام فى سهرة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من السفراء ونجوم الفن والإعلام بمصر والعالم العربي في احتفالية عالمية على ممشى أهل مصر.

أقيم الحفل على ممشى أهل مصر على الطريقة الإنجليزية داخل "لندن" وكان أبرز الحضور جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة وإدواردو فاريلا السفير الأرجنتيني والقنصل الايطالي.

ومن نجوم الفن حضر الهضبة عمرو دياب، هيدي كرم، بشرى، التونسية دارين حداد، ملكات جمال مصر السابقات هبة السيسى، فوزية محمد، الإعلامية والفنانة مريم آمين ، الاعلامية سهير جودة، إلهام وجدي ،نور الغندور الفنانة المصرية المقيمة بالكويت، الإعلامية السعودية لجين عمران، حبيرة الطهي داليا مطر، زين كرزون شقيقة الأردنية ديانا كرزون وميمي، الـ dj ياسر الحريري، تامر يحيى منسق حفلات تامر حسني.. وغيرهم من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة.

أحيا الحفل الـ dj اللبناني رودج حيث استمتع الجميع بأجواء "london" العالمية على ممشى اهل مصر بكورنيش النيل في القاهرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.