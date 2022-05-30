شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام القاهرة" توزع جوائزها على الباحثين وتستحدث واحدة باسم جلال دويدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة، بتوزيع الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام، والقائم بأعمال رئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأمين عام المؤتمر، الجوائز على الباحثين.

ولأول مرة استحدث المؤتمر جائزة الكاتب الصحفي جلال دويدار، لأفضل بحث في مجال الصحافة، وحصلت عليها الدكتورة سماح المحمدي، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة ووكيل كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا، مناصفةً مع الدكتورة هبة محمود عباس، مدرس الصحافة بكلية الإعلام جامعة المنوفية.

وعبرت حنان جلال ابنة الكاتب الصحفي جلال دويدار، عن شكرها للقائمين على المؤتمر، قائلة: "والدي كان مهتما جدًا بالصحافة، فهي أهم شئ في حياته، وسعيدة بتدشين جائزته اليوم والتي ستكون جائزة ثانوية لتشجيع الباحثين".

وفازت الدكتورة أمل جمال حسن، والدكتورة سهر أحمد السيد، بجائزة الدكتورة ماجي الحلواني عن بحثهما الجماعي بعنوان "إدراك الرأي العام المصري لدور وعالية المؤتمرات السياسية في الدولة".

بينما حصل الدكتور محمود أحمد محمود، والدكتورة نهى عادل مجاهد، على المركز الأول لجائزة الكلية عن بحثهما بعنوان: التربية الإعلامية كآلية لتمكين طلاب الجامعة من مواجهة حروب الجيل الخامس وتحقيق الآمن الإنساني، وفي المركز الثاني دكتورة فاطمة أبو الحسن عن بحثها: "إدراك الشباب الجامعي لمخاطر التعرض للمضمون الإخباري عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مناصفتًا مع دكتور شريف نافع عن بحثه "توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارات الإعلان بالمواقع الإلكترونية المصرية وتأثيراتها الاقتصادية، وفي المركز الثالث دكتورة جيهان عبد الحميد عن بحثها "معالجة الإعلام الرقمي لمخاطر المتغيرات المناخية".

والجدير بالذكر أن المؤتمر يٌقام خلال يومي 29- 30 مايو 2022 تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أمين عام المؤتمر، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين وأساتذة وخبراء الإعلام المصريين والعرب والأجانب، وبالتعاون والمشاركة البحثية مع جمعية الاتصال الدولية ICA بالولايات المتحدة الأمريكية.