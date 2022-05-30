شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يتوجه إلى السويد للمشاركة فى الاجتماع الوزارى السادس حول عمل المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مساء اليوم /الاثنين/ إلى العاصمة السويدية ستوكهولم.

يشارك شكرى -خلال الزيارة- فى فعاليات الاجتماع الوزارى السادس حول عمل المناخ الذى يُعقد بمشاركة نائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذى المعنى بموضوعات تغير المناخ، ووزير البيئة وتغير المناخ الكندى، ووزير البيئة الصيني؛ فضلاً عن وزير الدولة البريطانى رئيس الدورة 26 لمؤتمر الأطراف، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بجانب العديد من الوزراء والمسئولين من شتى الدول وممثلى مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.

وصرح السفير أحمد حافظ، لمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يُشارك وزير الخارجية فى الاجتماع فى إطار الجلسة الخاصة ببحث الجهود المبذولة على صعيد عمل المناخ الدولى خلال العام الحالى، حيث يستعرض خلالها رؤية مصر لشتى جوانب عمل المناخ الدولى وما يتعين التركيز عليه من أولويات خلال الفترة المقبلة فى إطار السعى لتنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ والإعداد لانعقاد الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، والتى تستضيفها وتترأسها مصر فى شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن الزيارة ستشمل أيضاً شقاً ثنائياً، حيث من المقرر ان يلتقى الوزير شكرى مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندّ لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والسويد فى عدد من المجالات، أبرزها التنمية والاستثمار والتجارة والسياحة والتحول الأخضر.