شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جدرى القرود لا يشبه كورونا.. وانتقاله من إنسان لإنسان ضعيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جدري القرود، مرض ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، أما بالنسبة لانتقاله من إنسان إلى الإنسان، أمر ليس سهلا، وإنما ينتقل من خلال الاتصال اللصيق، وبالتالي إمكانية العدوى من شخص إلى شخص لا تحدث إلا بالتلامس والتلاصق بين الأشخاص، وهو ليس مثل كورونا على الإطلاق.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن تحورات جدري القرود قليلة للغاية، وانتقاله من الإنسان إلى إنسان آخر أمرا يتطلب التلاصق أو التلامس أو عن طريق الرزاز المباشر من المريض.

وبالنسبة لوضع كورونا في مصر، قال الدكتور حسام عبد الغفار، إنه ينصح كل الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحات كورونا بالحصول على اللقاح لأهميته، وكذلك الحصول على الجرعات التنشيطية بالنسبة للذين لم يحصلوا عليها بعد مرور 3 أشهر على تلقى الجرعة الثانية.

وتابع: "الدولة المصرية حريصة على صحة مواطنيها، وعندما تستخدم الدولة أي نوع من أنواع اللقاحات أو الأدوية، يجب أن يكون قد حصل على موافقات عالمية بالإضافة إلى موافقة هيئة الدواء المصرية التي تعيد عمل التجارب في مصر قبل منحه للمرضى".