شكرا لقرائتكم خبر عن الروبل الروسي يصعد 6% أمام الدولار ويسترد بعض خسائر الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد الروبل الروسي لـ 6% أمام الدولار، واسترد بعض خسائر الأسبوع الماضي، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى آخر تحديثاته والتى أصدرها اليوم الاثنين، فى جنيف عن أعداد الضحايا المدنيين فى مختلف مناطق أوكرانيا وذلك منذ بداية الهجوم العسكرى الروسى فى 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس الأحد أن العدد بلغ 8900 ضحية مدنية بينهم 4074 قتيلا و 4826 مصابا.

ولفت التحديث إلى أن عدد القتلى من المدنيين فى منطقة دونيتسك ولوهانسك بلغ حتى الآن 2307 أشخاص بينما بلغ عدد المصابين 2730 شخصا، مشيرا إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الاوكرانية شهدت مقتل 2171 مدنيا بينما بلغ عدد المصابين 2161 شخصا.

وأوضح التحديث الأممى أن عدد القتلى المدنيين فى الأراضى التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لروسيا بلغ حتى الآن 136 شخصا، فى الوقت الذى بلغ فيه عدد الجرحى 569 شخصا.