شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى وزيري: اكتشاف أول بردية كاملة طولها 9 أمتار ونتوقع حديثها عن كتاب الموتى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار خلال مداخلة هاتفة ببرنامج "اليوم"، على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أن البردية التي تم العثور عليها، أول بردية كاملة تم العثور عليها، وقبل ذلك في البعثات الأجنبية أو المصرية كانوا يجدون قصاصات من ورق البردي، ولكن بهذا الشكل الهائل، على الفور المتحف المصري في التحرير ولدينا معمل ترميم، وبدأت الدراسات الأولية التي تشير إلى أنها 9متر، وورقة عالية الجودة ونتمنى أن تكون الكتابات أثر من رائعة، ونتوقع أن يكون يتحدث عن كتاب الموتى، أي التلاوات وما كتبه المصري القديم ل مساعدة المتوفى إلى رحلته القادمة.
وتابع: "فاجئوني العمال، أنهم قالوا أنها كانت تطلق على مكتشفيها، ووجدت أنها مسجلة بسجلات المتحف المصري بأنها "بردية وزيري"، وسعادتي عالية جدا"، موضحا أنه بعد انتهاء الكشف، تم نقلهم للمتحف المصري الكبير، وكانت مديرة المتحف المصري بالتحرير طلبت تمثالين، وكذلك "لطامات" وهي عادات من العادات المصرية القديمة.