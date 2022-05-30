أخبار مصر.. الرئيس السيسي: أزمة روسيا وأوكرانيا تهدد الأمن الغذائى فى العالم

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها المؤتمر الصحفى المشترك للرئيس السيسي ونظيره البولندى بقصر الاتحادية.
الرئيس السيسي: الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد الأمن الغذائى لمختلف دول العالم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المباحثات مع نظيره البولندى تناولت الأزمة الروسية الأوكرانية التى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى بأسره وتهدد الأمن الغذائى لمختلف دول العالم حيث تم الاستماع لوجهة النظر البولندية، إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها.
رحب الرئيس البولندى أندريه دودا، بزياته الأولى إلى مصر، مؤكدا أنه عقد جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول العديد من القضايا المختلفة والمهمة للطرفين والعلاقات الدبلوماسية، 100 سنة وتاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
قرر كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، إيقاف شهادة الـ18%، بعد تحقيق المستهدف منها بمبلغ حوالى 750 مليار جنيه لدى بنكى الأهلى ومصر.
استجوب المحامى العام التمييزى فى لبنان القاضى عماد قبلان فى مكتبه فى قصر العدل، كارلوس غصن، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدورى بطلب من السلطات الفرنسية، وأكدت صحيفة "النهار" اللبنانية، الاثنين، أن القاضى اللبنانى قبلان قرر ترك غصن بسند إقامة ومنعه من السفر.
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نتيجة سنوات النقل تعلن على "مستوى المدارس" وليس مركزيا وكما تعلمون فإن الجزء المقالى تم تصحيحه على مستوى المدرسة وبالتالى النتائج ليس لها موعد تحدده الوزارة وإنما كل مدرسة على حدة وكل ما تتداوله السوشيال ميديا فى هذا الصدد لا أساس له على الاطلاق، ولنسأل من ينشر ويروج هذه الاشاعات عن مصادره.
تشير النماذج الحاسوبية بأن تجمع نيزكي من المذنب ( 73P/شواسمان - وشمان) قد يقترب بالفعل من الأرض، ففي يوم الجمعة الماضي، التقطت كاميرا تديرها شبكة (ميتيور و فايربول) الإسبانية جزءًا من المذنب تتفكك فوق أوروبا في صورة كرة نارية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الطلاب المصريين الدارسين فى روسيا لا يواجهون أية مشكلات، قائلا: "لا يوجد مشاكل لدى الطلاب المصريين فى روسيا، ولن أتدخل فى هذا الموضوع والجامعات منتظمة هناك، ولن يعود الطلاب المصريين من روسيا".
قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان من الـمُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافى التدريجى من الجائحة، ولاسيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل ُعدّل نمو مُرتفع فى حدود 9%.
أكدت وزارة الصحة والسكان أن جدرى القرود لا يتحور وهو فيروس من نوع DNA وانتشاره يحتاج إلى التصاق وثيق مع مصدر العدوى، وتابعت : نمتلك تطعيمة وأبحاث منذ زمن طويل.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يتضمن أبرز تصريحات وزيرة التعاون الدولي حول خطة الحكومة وإجراءاتها للإدارة المستدامة للموارد المائية.
قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تطوير مصافى التكرير منحنا القدرة على تطوير قطاع الإنتاج، وفى ظل الأوضاع العالمية والتكتلات المختلفة تم إتخاذ خطوة من الإجراءات أبرزها زيادة لإنتاج المحلى.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة.
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعد تراجع دام 4 جلسات، وربح رأس المال السوقي 1.026 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.540 مليار جنيه.