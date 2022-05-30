أخبار مصر.. الرئيس السيسي: أزمة روسيا وأوكرانيا تهدد الأمن الغذائى فى العالم

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نتيجة سنوات النقل تعلن على "مستوى المدارس" وليس مركزيا وكما تعلمون فإن الجزء المقالى تم تصحيحه على مستوى المدرسة وبالتالى النتائج ليس لها موعد تحدده الوزارة وإنما كل مدرسة على حدة وكل ما تتداوله السوشيال ميديا فى هذا الصدد لا أساس له على الاطلاق، ولنسأل من ينشر ويروج هذه الاشاعات عن مصادره.