الارشيف / أخبار مصر

أخبار مصر.. الرئيس السيسي: أزمة روسيا وأوكرانيا تهدد الأمن الغذائى فى العالم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: أزمة روسيا وأوكرانيا تهدد الأمن الغذائى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها المؤتمر الصحفى المشترك للرئيس السيسي ونظيره البولندى بقصر الاتحادية.

 

الرئيس السيسي: الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد الأمن الغذائى لمختلف دول العالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المباحثات مع نظيره البولندى تناولت الأزمة الروسية الأوكرانية التى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى بأسره وتهدد الأمن الغذائى لمختلف دول العالم حيث تم الاستماع لوجهة النظر البولندية، إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها.

 

الرئيس البولندى: نتفهم أهمية مياه النيل لمصر وندعمها فى ملف سد النهضة

رحب الرئيس البولندى أندريه دودا، بزياته الأولى إلى مصر، مؤكدا أنه عقد جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول العديد من القضايا المختلفة والمهمة للطرفين والعلاقات الدبلوماسية، 100 سنة وتاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

 

بنكا الأهلى ومصر يوقفان شهادة 18%.. وإطلاق شهادة بعائد 14% لمدة 3 سنوات

قرر كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، إيقاف شهادة الـ18%، بعد تحقيق المستهدف منها بمبلغ حوالى 750 مليار جنيه لدى بنكى الأهلى ومصر.

 

عودة حركة قطارات مترو الخط الثانى لطبيعتها بعد تأخرها بسبب عطل فنى
أعلن احمد عبد الهادي بكير - المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق - عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين، وذلك بعد حدوث عطل فنى مفاجئ بأحد القطارات بين محطتي الأوبرا والدقي، مضيفا أنه على الفور تم الدفع بجميع فرق الطوارئ، ونزول الركاب بمحطة الدقي ومسير القطار فوارغ لمحطة المنيب لفحصه وإزالة العطل.

 

 

القضاء اللبنانى يحقق مع كارلوس غصن بعد تسلمه "نشرة حمراء" من الانتربول

استجوب المحامى العام التمييزى فى لبنان القاضى عماد قبلان فى مكتبه فى قصر العدل، كارلوس غصن، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدورى بطلب من السلطات الفرنسية، وأكدت صحيفة "النهار" اللبنانية، الاثنين، أن القاضى اللبنانى قبلان قرر ترك غصن بسند إقامة ومنعه من السفر.

 

التعليم: نتائج الأول والثانى الثانوى على مستوى المدرسة وتصحيح الجزء المقالى

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نتيجة سنوات النقل تعلن على "مستوى المدارس" وليس مركزيا وكما تعلمون فإن الجزء المقالى تم تصحيحه على مستوى المدرسة وبالتالى النتائج ليس لها موعد تحدده الوزارة وإنما كل مدرسة على حدة وكل ما تتداوله السوشيال ميديا فى هذا الصدد لا أساس له على الاطلاق، ولنسأل من ينشر ويروج هذه الاشاعات عن مصادره.

 

الجمعية الفلكية: عاصفة شهابية متوقعة الليلة ترصد فى سماء مصر والوطن العربى

تشير النماذج الحاسوبية بأن تجمع نيزكي من المذنب ( 73P/شواسمان -  وشمان) قد يقترب بالفعل من الأرض، ففي يوم الجمعة الماضي، التقطت كاميرا تديرها شبكة (ميتيور و فايربول) الإسبانية جزءًا من المذنب تتفكك فوق أوروبا في صورة كرة نارية. 

 

وزير التعليم العالى: طلاب مصر فى روسيا لا يواجهون مشكلات والدراسة مستمرة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الطلاب المصريين الدارسين فى روسيا لا يواجهون أية مشكلات، قائلا: "لا يوجد مشاكل لدى الطلاب المصريين فى روسيا، ولن أتدخل فى هذا الموضوع والجامعات منتظمة هناك، ولن يعود الطلاب المصريين من روسيا".

 

وزيرة التخطيط: 9.26 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلى فى 22/23 بنسبة نمو 16.3%

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان من الـمُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافى التدريجى من الجائحة، ولاسيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل ُعدّل نمو مُرتفع فى حدود 9%.

 

التعليم تعلن تخرج أول دفعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد امتحانات الدبلومات
تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، اليوم الإثنين، امتحانات الدبلوم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021/2022.

 

 

الصحة: جدرى القرود لا يتحور وانتشاره يحتاج لالتصاق وثيق مع مصدر العدوى

أكدت وزارة الصحة والسكان أن جدرى القرود لا يتحور وهو فيروس من نوع DNA وانتشاره يحتاج إلى التصاق وثيق مع مصدر العدوى، وتابعت : نمتلك تطعيمة وأبحاث منذ زمن طويل.

 

معلومات الوزراء: الحكومة تعزز إجراءاتها للإدارة المستدامة للموارد المائية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يتضمن أبرز تصريحات وزيرة التعاون الدولي حول خطة الحكومة وإجراءاتها للإدارة المستدامة للموارد المائية.

 

وزير البترول: ربط جميع محطات الوقود بشبكة واحدة للتصدى لعمليات التهريب

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تطوير مصافى التكرير منحنا القدرة على تطوير قطاع الإنتاج، وفى ظل الأوضاع العالمية والتكتلات المختلفة تم إتخاذ خطوة من الإجراءات أبرزها زيادة لإنتاج المحلى.

 

غداً أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 43
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

رئيس الوزراء يعلن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة.

 

صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعد تراجع دام 4 جلسات، وربح رأس المال السوقي 1.026 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.540 مليار جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 مايو 2022 فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1030جنيها
ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم، في ظل تراجع أسعار المعدن النفيس في مصر خلال تداولات اليوم، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1035 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار المضاربة على الذهب وتطورات السوق العالمي مع عودة الصعود بسعر الأونصة.

 

الصحة تعلن إجراء قرعة اختيار أعضاء بعثة الحج الطبية غدا
أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية للحج  غدا الثلاثاء، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة، على أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بإدارة بعثة الحج الطبية لهذا العام.

 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا