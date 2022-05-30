شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: لدينا 38 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في كل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن أعداد المدارس التكنولوجية التطبيقية وصلت إلى 38 مدرسة، تضم مجالات جديدة كالصناعات الحديثة، وغيرها من المجالات الأخرى كتكنولوجيا السكة الحديد، وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف محمد مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن هناك 30 مدرسة تكنولوجية تطبيقية تنتشر في كل المحافظات، ويتم التعاون مع شركات الاتصالات، لتخريج كفاءات كبيرة في المجالات الحديثة.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الامتحانات التحريرية بالمدارس بدأت قبل أيام، وهناك حالات غش قليلة جدا، مردفا: "نتحكم في الموبايلات مع الطلبة، وعقاب الغش قد يصل إلى الحرمان من المادة أو من كافة الامتحانات".