شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تتعاقد مع كلية فنون جميلة لتطوير نادى البحر الأعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت نقابة الأطباء تعاقدا مع كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لتطوير نادى الأطباء بالجيزة بمقر كلية الفنون الجميلة.

ووقع الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء التعاقد عن نقابة الأطباء وعن الكلية وقع الدكتور عمرو محمد سامى عميد كلية الفنون الجميلة، وحضر التوقيع الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان والدكتورة أمنية يحيى وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمد عبد العزيز مدير مركز الدراسات الاستشارات المعمارية والفنية بالكلية، كما حضر التوقيع د.أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء ودكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق ود. أحمد حسين أمين مساعد النقابة.

وقال الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان إن الجامعة تفخر بكلية الفنون الجميلة ومساهماتها المجتمعية، وأشار أن الجامعة وكلياتها يسعدها مشاركة نقابة الأطباء فى تطوير وتحديث مقراتها.

من ناحيته قال الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء إن نقابة الأطباء كانت حريصة على إسناد أعمال الرسومات المعمارية والفنية لتطوير مقرات وممتلكات النقابة والإشراف عليها إلى جهة متخصصة وذلك حتى تقدم خدمات مميزة للأطباء.

وقال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء إن هذا التعاون مع كلية الفنون الجميلة لتطوير نادى البحر الأعظم هو بداية لتطوير مقرات نقابة الأطباء ونوادى الأطباء المختلفة.

وأضاف الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع الدكتور محمد عبد العزيز مدير مركز دراسات الاستشارات المعمارية و الفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة لوضع التصميمات لتطوير نادى الأطباء بالجيزة والانتهاء من تنفيذها خلال شهور قليلة.

وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء إن إسناد أعمال التصميمات الإشراف على أعمال تطوير نادى الأطباء بشارع البحر الأعظم بالجيزة إلى كلية الفنون الجميلة العريقة والتى تضم جميع الأقسام المتخصصة، هو تحول فى مسار النقابة نحو إسناد الأعمال المعمارية لمقرات ونوادى نقابة الأطباء إلى أفضل الجهات المتخصصة سعيا للوصول لأعلى درجات التميز والجودة للخدمات المقدمة للأطباء.

من ناحيتها صرحت الدكتورة أمينة يحيى وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، أن تعاقد الكلية مع نقابة الأطباء هو أحد توجهات الكلية للمشاركة فى تقديم خدماتها لجميع المؤسسات المجتمعية وأن الكلية تحرص على أن تقدم عمل فنى يليق بالأطباء الذين قدموا ويقدموا الكثير للمجتمع وآخرها خلال جائحة كورونا.