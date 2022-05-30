شكرا لقرائتكم خبر عن خبير نظم بيئية: 5 مخاطر تهدد التنوع الببولوجى على رأسها الغراب ككائن غازى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عادل سليمان فى تصريحات خاصة، أن الكائنات الغازية، هى الأخطر على التنوع البيولوجي ، ومن ضمن هذه الكائنات الغازية التى تهدد البيئة والتنوع البيولوجي فى مصر الغراب الهندى الذى استقر وتكاثر بنسبة كبيرة فى منطقة السويس والمنوفية وبعض المحافظات، وهو من الكائنات الغازية الضارة للتنوع الببولوجى ويهدد الطيور والإنسان على حد سواء.
وأوضح سليمان، أن الغراب الهندى من الطيور المزعجة والأنانية التى لا تسمح لأحد أن يتقاسم معها الغذاء أو التواجد، فهو من أذكى الكائنات، ويتغذى على الطيور والخضروات واى شىء يجده فى طريقه، كما أن هذا الكائن بدأت وزارة البيئة تبحث بالتعاون مع جامعة السويس سبل الحد من تواجد هذا الطائر والبحث عن طرق لتقليل التكاثر بكميات كبيرة، بعد الخسائر التى ترتبت على انتشاره فى بعض المحافظات.