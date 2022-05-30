شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن إجراء قرعة اختيار أعضاء بعثة الحج الطبية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية للحج غدا الثلاثاء، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة، على أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بإدارة بعثة الحج الطبية لهذا العام.