شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة قطارات مترو الخط الثانى لطبيعتها بعد تأخرها بسبب عطل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن احمد عبد الهادي بكير - المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق - عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين، وذلك بعد حدوث عطل فنى مفاجئ بأحد القطارات بين محطتي الأوبرا والدقي، مضيفا أنه على الفور تم الدفع بجميع فرق الطوارئ، ونزول الركاب بمحطة الدقي ومسير القطار فوارغ لمحطة المنيب لفحصه وإزالة العطل.

وأضاف متحدث المترو خلال بيان صحفي مساء اليوم أنه تم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لسحب الزحام بالمحطات وتم عودة حركة القطارات بجميع المحطات بالخط الثاني بشكل طبيعي بالاتجاهين، مؤكدا أن حركة القطارات بالخط الأول والثاني يعملان بشكل طبيعي وبكامل طاقتهما.

وختاما ناشد " متحدث المترو " جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .