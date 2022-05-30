شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بفيينا تهنئ منتخب التايكوندو لحصوله على المركز الثانى ببطولة النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت السفارة المصرية فى فيينا، اليوم الاثنين، بخالص التهانى إلى بعثة المنتخب المصرى الأول للتايكوندو، والتى حصلت على المركز الثانى ببطولة النمسا الدولية "فئة G2" التى أقيمت بمدينة إنسبروك النمساوية خلال الفترة من 28 إلى 29 مايو الجاري.

وأشار بيان للسفارة إلى أن البطولة شارك فيها أكثر من 115 منتخبا بإجمالى يفوق 1200 لاعب من شتى أنحاء العالم.

وأعربت عن خالص سعادتها بهذا النجاح المشرف، والذى شهد حصول مصر على إجمالى 9 ميداليات، منهم 5 فضيات و4 برونزيات من أصل 11 لاعباً ولاعبة فى البطولة، متمنيةً لمنتحبنا الوطنى للتايكوندو وإلى طاقم التدريب للمنتخب ولأعضاء الاتحاد المصرى للتايكوندو المزيد من النجاح والتوفيق والسداد.