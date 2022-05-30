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دعما للأهلى فى النهائي الإفريقى.. "أحمد" من البحيرة يرسم بورتريهات للاعبين

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القاهرة - سامية سيد - شارك القارئ أحمد إبراهيم اللبدى، والمقيم بمركز ايتاى البارود محافظة البحيرة، خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بمجموعة صور لرسومات لاعبى النادى الأهلى دعما لهم في نهائي بطولة افريقيا.

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وقال: "أجيد كل أنواع الرسم بأقلام الفحم والخشب الملون وألوان الزيت وتعلمت الرسم منذ دراستى في المرحلة الاعدادية حتى تطور مستواى وأثقلت الموهبة ببرامج الديجيتال وتعلمت من رسومات كبار الفنانين وفيديوهات اليوتيوب أخيرا حتى وصلت لهذا المستوى من الأداء".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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