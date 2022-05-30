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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير ميناء السخنة: أعمال تطوير لتحويله لأهم ميناء محورى بالبحر الأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الجولة قدم مدير الميناء شرحا ميدانيا عن ميناء السخنة التابع للمنطقة ودوره المحوري كمنفذ رئيسي للمنطقة على البحر الأحمر ما يعد مقوما أساسيا من مقومات النجاح للمنطقة، وكذلك التعرف على أحد مشغلي الميناء من شركاء التنمية، وهي شركة موانئ دبي العالمية المشغل الرئيسي للحوض الأول بالميناء ، ومشاهدة نظم الإدارة الحديثة للميناء وفق أحدث المعايير العالمية.
كما استعرض مدير الميناء الأعمال الجارية لتطويره والتي تتضمن إنشاء 4 أحواض جديدة و18كم أرصفة بحرية بأنشطة متنوعة بعمق 18 متراً وإنشاء ساحات تداول بمساحة 6,9 مليون متر مربع ومناطق لوجسيتية وتجارية بمساحة 5,3 كيلومتر مربع تخدمها شبكة طرق وسكك حديدية داخلية وتبلغ تكلفة أعمال التطوير نحو 37 مليار جنيه.
وفد الخبراء المصريين بالخارج وعدد من الأجانب المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة)
الخبراء المصريين بالخارج وعدد من الأجانب المشاركين في مؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة)
جانب من الجولة
موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس