شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى لدى إسلام أباد يلتقى وزير الدفاع الباكستانى خواجة آصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير المصرى لدى إسلام أباد طارق دحروج، اليوم الاثنين. مع وزير الدفاع فى الحكومة الباكسانية خواجة محمد آصف فى مكتبه بإسلام أباد.

أكد وزير الدفاع الباكستانى – بحسب بيان صحفى صادر عن مكتبه - أن باكستان ومصر تتمتعان بعلاقات ودية تاريخية وتقليدية، مشيرا لوجود قدر كبير من الثقة المتبادلة فى العلاقات الثنائية خاصة العسكرية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه العلاقة لم تتأثر بالتغييرات السياسية فى باكستان.

وأوضح وزير الدفاع الباكستانى أن الرؤية المستقبلية والتعاون المشترك سيعززان العلاقات الثنائية، مؤكدا أنه يمكن للبلدين وضع قوتهما معًا والعمل من أجل إقامة مشاريع مشتركة، مؤكدا أن العلاقات بين مصر وباكستان تنطوى على إمكانات كبيرة للنمو فى جميع المجالات، حيث أن البلدين لديهما مصالح استراتيجية مشتركة ويواجهان نفس التحديات ويشتركان فى نفس التطلع إلى السلام والازدهار والتنمية.

فيما أكد السفير المصرى لدى باكستان طارق دحروج التزام مصر بالعمل عن كثب مع باكستان فى جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك الدفاع.