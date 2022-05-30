جولة لوفود مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بعدد من المصانع بمنطقة السخنة.. صور

القاهرة - سامية سيد - أجرى وفد الخبراء المصريين بالخارج والوفود الأجنبية المشاركة بفعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" والذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هامش زيارتهم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، جولة تفقدية داخل المنطقة الصناعية بالسخنة يرافقهم اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبى، للتعرف على المقومات الاستثمارية للمنطقة، من خلال معاينة واقعية لعدد من النماذج الناجحة لأصحاب الأعمال والمطورين الصناعيين فى إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات العالمية فى القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن استراتيجية المنطقة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الاقتصاد المصري.

استهل اللواء محمد شعبان، والوفد الجولة بزيارة مركز سيمنز للتدريب التقنى والمهنى التابع لمركز سيمنس للطاقة، للتعرف على دور المركز فى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالشركات وفق أحدث النظم العالمية المتبعة، ونقل مثل هذه التقنيات المتقدمة اللازمة لتوطين هذه الصناعة الحيوية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأشار نائب رئيس المنطقة الاقتصادية إلى حرص المنطقة الدائم على إزالة المعوقات كافة أمام أصحاب الأعمال والمطورين الصناعيين بالمنطقة، وتقديم خدمات منها توفير العمالة المدربة والمؤهلة للتعامل مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع المعدات والأجهزة عالية التقنية، وهو الدور المتكامل بين الهيئة ومركز سيمنز لاستمرار التجارب الناجحة والعمل على تكرارها فى مختلف القطاعات.

كما شملت الجولة زيارة أحد المصانع الأجنبية داخل شركة السويس للتنمية الصناعية "سيدك" أحد أهم المطورين الصناعيين بمنطقة السخنة المتكاملة، حيث كان فى استقبال الوفد المهندس عمرو البطريق المدير التنفيذى لـ"سيدك"، وقام باصطحابهم فى جولة بالمصنع المتخصص فى مجال صناعة المنظفات والمنتجات الصحية، وخلال الجولة قدم مسئولو الشركة عرضاً وافياً عن أنشطة الشركة وخطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع والمنتجات المتنوعة، والذى يشهد إقبالاً متنامياً خاصة من مستهلكى السوق المحلية فى مصر، وهى إحدى الأسواق الكبرى فى إفريقيا لما تتمتع به من قاعدة عريضة من المستهلكين يربو على 100 مليون مصري.

وفى نهاية الجولة داخل المنطقة الصناعية أعرب الوفد المشارك بالمؤتمر من المصريين بالخارج وأصحاب الأعمال عن سعادتهم بهذه الجولة التى شاهدوا خلالها نتاج مجهودات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى تمهيد مناخ الاستثمار والتيسيرات المقدمة لشركاء النجاح بالمنطقة، كما أكد الوفد على تطلعه لنقل تلك المشاهدات الفعلية للتطوير الهائل بالمنطقة الاقتصادية للخارج والمساهمة فى الترويج للمنطقة ومشروعاتها.