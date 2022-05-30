شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تطلق حملة صكوك الأضاحى لدعم الأسر الأكثر احتياجاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جمعية الأورمان حملة صكوك الاضاحي 2022 بهدف التيسير علي المضحين في أداء فريضة الأضحية، وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا في أنحاء الجمهورية.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، قيمة صكوك الأضاحى من جمعية الأورمان لهذا العام 2022 حيث بلغت قيمة الصك فى العجل المستورد الصغير 2250 جنيها، والصك بقيمة 2950 جنيها للعجل المستورد الكبير، وقيمة الصك 3600 جنيه فى العجل البلدى، أو يمكن تقسيط قيمة الصك على 6 أقساط، كما تقوم أيضا بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 250 جنيها وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.

وأكد شعبان، أن "صك الأضحية" مشروع إنسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً وبخاصة النائية منها.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بدأت فى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع محافظات الجمهورية والتى تشمل (سوهاج – أسيوط – قنا – الأقصر – المنيا – أسوان – الفيوم – بنى سويف – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة - الوادى الجديد- شمال سيناء - جنوب سيناء ومرسى مطروح – حلايب وشلايتن )، بالتعاون مع أكثر من 5000 آلاف جمعية خيرية صغيرة وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

وأشار شعبان، إلى أن خطة عمل الجمعية لتوزيع لحوم أضاحى لغير القادرين لهذا العام يتم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صحك الأضحية للأورمان إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجا فى أنحاء الجمهورية، منوهًا أنه يمكن شراء الصك لجمعية الأورمان أو سداد أو من خلال جميع البنوك باسم جمعية الأورمان، أو عن طريق رقم الجمعية.