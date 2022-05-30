شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نوجه الدعوة إلى بولندا للمشاركة رفيعة المستوى فى قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بحث مع نظيره البولندي جهود المؤسسات المصرية في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية ووقفها من السواحل الشمالية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، على الرغم من استضافة مصر لأكثر من 6 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية في مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس البولندي: "تم الترحيب بما ابدته بولندا بتقديم الخبرة فى استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ "كوب 27" حيث استضافت بولندا 3 دورات سابقة للقمة.. ولقد شهدت المباحثات دعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي.. وتم توجيه الدعوة للجانب البولندي للمشاركة رفيعة المستوي في المؤتمر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل صباح اليوم الرئيس البولندي أندريه دودا، وذلك في قصر الاتحادية.

ووصل الرئيس البولندي برفقة قرينته إلى قصر الاتحادية صباح اليوم، حيث كان فى الاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.