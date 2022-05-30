شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وبولندا بقصر الاتحادية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره البولندى آندريا دودا توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين بقصر الاتحادية، وذلك فى مجالات التعاون الدولى والزراعة والرياضة.

وشهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الدولى وقعها من الجانب المصرى رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ومن الجانب البولندى بافل يابلونسكى نائب وزير الخارجية.

كما شهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال البحوث الزراعية بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية بولندا، وقعها من الجانب المصرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومن الجانب البولندى بافل يابلونسكى نائب وزير الخارجية.

وشهد الرئيسان كذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بمصر ووزارة الرياضة والسياحة ببولندا، وقعها من الجانب المصرى سامح شكرى وزير الخارجية ومن الجانب البولندى بافل يابلونسكى نائب وزير الخارجية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية بولندا، وقعها من الجانب المصرى سامح شكرى وزير الخارجية ومن الجانب البولندى بافل يابلونسكى نائب وزير الخارجية.

كما وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ونظيرها البولندى مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادى بين البلدين