الرئيس السيسي يستعرض مع نظيره البولندى مبادرة مصرية لحل أزمة روسيا وأوكرانيا

القاهرة - سامية سيد - استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجهود المصرية المبذولة، للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، من خلال المبادرة المصرية، لتشكيل مجموعة اتصال وزارية فى إطار الجامعة العربية والتى قامت فى شهر أبريل الماضى، بزيارة إلى كل من "موسكو" و"وارسو"، للالتقاء بوزراء خارجية الدول المعنية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره البولندي: "المبادرة تهدف إلى حث جميع الأطراف على التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتفاوض، وصولًا إلى تسوية، تجنب الجميع ويلات الحرب، وآثارها الاقتصادية الوخيمة.