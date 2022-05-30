شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسي: لقائى بقرينة رئيس بولندا كان حافلا بالمناقشات الثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن تشرفها اليوم باستقبال السيدة أجاتا كورنهاوز، قرينة رئيس جمهورية بولندا.

وكتبت السيدة انتصار السيسى علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" كان لقاؤنا حافلا بالمناقشات الثرية حول اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بذوي الهمم وتمكين الشباب والمرأة.. ولقد تطرقنا في حديثنا عن مبادرة مصر المهمة "حياة كريمة" التي تستهدف تغيير وجه الحياة في جميع أنحاء الجمهورية".

وأضافت قرينة الرئيس:"وإنني إذ أرحب بضيوف مصر الكرام، أتمنى لهم قضاء وقت ممتع في بلدهم الثاني مصر".