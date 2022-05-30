شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 أطنان دقيق بلدى مدعم داخل منخل بالصف قبل بيعها فى السوق السوداء بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدى لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة فى الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف من ضبط 6 أطنان دقيق بلدى مدعم داخل منخل بقرية الودي أثناء تحويل جودة الدقيق إلى (زيرو) بالمخالفة وبيعها بالسوق السوداء وقد تم غلق وتشميع المنخل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع مصادرة أجولة الدقيق والماكينات المستخدمة بالاشتراك مع الإدارة التموينية بمركز الصف.