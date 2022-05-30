شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالصحافة والطباعة بالمحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اللجان النقابية للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إقبالا منذ صباح اليوم الإثنين، للمشاركة فى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء اللجان النقابية للدورة النقابية 2022/2026، ضمن المرحلة الثانية في انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام.

قال مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد العمال، إن اللجان على مستوى الجمهورية تشهد إقبالا كبيرا منذ بداية عمليات الاقتراع، لافتا إلى أن عددا محدودا من اللجان فقط تم حسم نتائجها بالتزكية، مشيرا إلى أن سير العملية الانتخابية "مبشر" وبه التزام كبير من قبل الجميع للوصول إلى تشكيل نقابى مميز.

وأوضح البدوى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من المُقرر أن تبدأ عمليات فرز أصوات الناخبين فى كافة اللجان بكل المحافظات، بدءا من الخامسة من مساء اليوم، تميهدا لبدء إعلان النتائج الرسمية غدا الثلاثاء.

وكانت قد انطلقت اليوم الإثنين، في الساعة التاسعة صباحا، لليوم الثاني علي التوالي، ماراثون المرحلة الثانية في انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، حيث فتحت لجان الاقتراع السري المباشر أبوابها بمواقع العمل المختلفة علي مستوى 27 محافظة للإعلان ببدء انتخابات دورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، فضلا عن المشرفين من جانب المرشحين، وبتنظيم من وزارة القوي العاملة وفقا للقانون على العملية الانتخابية .