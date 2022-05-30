الأرصاد تناشد المواطنين بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والإكثار من السوائل

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القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة للمواطنين، خلال الموجة الحارة التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام وتؤثر على كافة الأنحاء بالجمهورية وتصل ذروتها اليوم الإثنين.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتباع ما يلى:-

1 - الإكثار من تناول السوائل

2 - عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعة الذروة( من الساعة 12 : الساعة 3 عصرا ) .

3 - يفضل ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

4- نستطيع خلال الفترة القادمة ارتداء الملابس الصيفية خلال فترات الليل والنهار.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.