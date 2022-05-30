شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة حلوان تقدم نصائح للتوعية والتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة أمانى فاخر، عميد كلية التجارة وإدارة ندوة تستهدف توعية الأفراد للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومخاطبة فئة مهمة من المجتمع متمثلة فى الجامعة من اساتذة وطلاب وإداريين.

وفى بداية الندوة والتى أقيمت فى مقر الكلية بالزمالك، رحبت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة بالضيوف، وأوضحت أهمية زيادة الوعى لدى الطلاب وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والفهم الصحيح لاهمية الاجراءات الاقتصادية التى تتخذها الدولة فى ظل متغيرات وظروف عالمية تمر بها جميع دول العالم.

كما أشارت سمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء إلى أهمية تغيير العادات الاستهلاكية المبالغ بها ومجابهة جشع الكثير من المستفيدين والبحث عن البدائل المختلفة وهو دور محورى للمراة المصرية والتى عهدناها مساندة للوطن فى جميع الظروف.

كما أوضحت الدكتورة هالة يسرى، أستاذ علم الاجتماع ومقرر مناوب للجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة أهمية مشاركة جميع أفراد الأسرة فى وضع ميزانية الأسرة والبحث عن البدائل الاستهلاكية ووضع أولويات للاستهلاك للوصول إلى المستهلك الرشيد.

كما أشارت الدكتورة شيماء اسماعيل استشارى الصحة النفسية الى أهمية عدم الانسياق الى الخداع التسويقي وضرورة تغيير العادات الشرائية ومنافذ الشراء وإعادة التدوير.

ثم اعقب ذلك فتح باب الاسئلة والنقاش للطلاب الامر الذى لقى قبولا وحوارا شيقا ومفيدا لجميع الحاضرين ، حيث طالب الطلاب بعقد جلسات نقاشية اخرى ، وهو ما وعدت به الدكتورة امانى فاخر الطلاب لما لاهمية ذلك فى تنوير الفكر واكتساب المهارات وتوضيح الحقائق والمفاهيم الصحيحة من المتخصصين.