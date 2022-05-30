شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان الثدى.. اعراف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بسرطان الثدى، مؤكدة أن الأسباب تنحصر في زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى التدخين وشرب الكحوليات وعدم الحرص علي الرضاعة الطبيعية .
وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، إنه يمكن الاطمئنان علي الصحة من خلال الكشف في عيادات صحة المرأة الخاصة بالكشف المبكر عن أورام الثدى.
وقالت وزارة الصحة والسكان: يمكن زيارة أقرب وحدة صحية والكشف والمتابعة والعلاج بالمجان وبأحدث البروتوكولات العالمية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.
وتابعت: مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة يوميًا ما عدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً
يمكنك معرفة مكان وحدتك عن طريق موقع مبادرة 100 مليون صحة.