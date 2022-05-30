شكرا لقرائتكم خبر عن صباح الأيد الشقيانة.. "محمد" يبدع فى كادرات تصوير العمال المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك القارئ محمد عزت محمود الصباغ، 21 سنة، والمقيم بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الصور عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"الخليج 365" لموهبته فى التصوير بهاتفه الذكى، مؤكدا أنه يعمل دائما على تطوير مهاراته والعمل على ابتكار كادرات للتصوير تعبر عن الأحداث والأماكن والبشر .





















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