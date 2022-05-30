شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الرابع عشر لشباب الباحثين بجامعة الوادى الجديد 1 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الوادى الجديد ، أن الجامعة تطلق المؤتمر الرابع عشر لشباب الباحثين تحت عنوان "نحو تعليم أفضل في ضوء رؤية مصر 2030" بكلية التربية، الأول من يونيو المقبل، وذلك تحت رعاية دالدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية بإشراف من الدكتور أسامة زين العابدين رئيس المؤتمر، والدكتور فاطمة فريد فخري مقرر المؤتمر، والدكتور داليا عبد الموجود مقرر مساعد المؤتمر.

وقال الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية، إن أهداف المؤتمر تتمثل في تأهيل كادر الباحثين الشباب لإدارة المؤتمرات العلمية بكفاءة، وإبراز الجهود العلمية الحديثة وآخر ما توصلت إليه البحوث في مجال التربية والتعليم، بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى جودة البحوث العلمية ومواكبة متطلبات العصر، وأخيراً دراسة السمات النفسية والاجتماعية للمعلم في ضوء رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة زين العابدين رئيس المؤتمر إن المؤتمر الرابع عشر لشباب الباحثين بكلية التربية يقوم على عدة محاور تتمثل في: التحول الرقمي في المناهج الدراسية في ضوء رؤية مصر 2030، تطوير برامج إعداد معلم في ضوء رؤية مصر 2030، المناهج وتفعيل دور المعلم في بناء مجتمع المعرفة، التطور التكنولوجي والتنمية المستدامة لتحقيق التنافسية التعليمية، التمكين الرقمي للمعلم والمتعلم، مواجهة التحديات المستقبلية بكليات التربية في ضوء رؤية مصر 2030، مواجهة التطرف والإرهاب في المناهج الدراسية لإعداد المعلمين، المستجدات التربوية ودورها في تطوير وتحسين العملية التربوية في المؤسسات التعليمية، دور البحث العلمي التربوي في تحقيق أبعاد استراتيجية إصلاح التعليم، متطلبات الجودة التربوية للمؤسسات التعليمية في ضوء استراتيجية إصلاح التعليم، مهارات التفكير مدخل لتحقيق تعلم أفضل، المناهج الدراسية والتحديات المعاصرة، المعلم والمتعلم في عصر الرقمنة.