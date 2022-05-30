شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تنعى معلما بأطفيح بعد وفاته أثناء المراقبة بإحدى لجان الدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلم عصام راضي، مركز أطفيح بالجيزة، الذي توفى أثناء المراقبة بإحدى لجان الدبلومات الفنية بمدرسة الصف الثانوية بنات، نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، متوجها بخالص العزاء لذويه، وداعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى، بسرعة تحرك مسئولي النقابة الفرعية بجنوب الجيزة،برئاسة حسن إسماعيل بمرافقة أسرة الفقيدة خلال هذه الأوقات الصعبة ومساندتهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية لدى النقابة.

وقد تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، تقريراً من النقابة الفرعية بجنوب الجيزة، يفيد بوفاة معلم عصام راضي بمدرسة الصف الثانوية الصناعية بنات، أثناء المراقبة على امتحانات الدبلومات الفنية، أثر أزمة قلبه، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لتقديم الإسعافات العاجلة له، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى.