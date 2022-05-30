شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: بحثنا مع رئيس بولندا الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بحث مع نظيره البولندى الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها على دول العالم، متابعا: حرصت على إطلاع الرئيس البولندي على كافة التطورات التي تشهدها مصر في المجالات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأوروبي مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس البولندي: "تحدثنا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان.. وتعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف.. والجهود الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. ودعم جهود مواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل صباح اليوم الرئيس البولندي أندريه دودا، وذلك في قصر الاتحادية.

ووصل الرئيس البولندي برفقة قرينته إلى قصر الاتحادية صباح اليوم، حيث كان فى الاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.