شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الخبرات البولندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة الرئيس البولندي إلى مصر، مؤكدا أنها تكتسب أهمية خاصة بكونها أول زيارة رئاسية من الجانبين، رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتعكس الزيارة في هذا التوقيت الحيوي الأهمية والأولوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس البولندي: "على الصعيد الثنائي تناولت المباحثات بشكل تفصيلي سبل المضي قدما في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي.. وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة لتعميق التعاون في مجالات ذات الاهتمام المشترك".

وتابع الرئيس السيسي: "زيادة الحجم التجاري وتكثيف التعاون في الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والخدمات السياحية والعلاجية والاستفادة من الخبرة البولندية في هذه المجالات".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل صباح اليوم الرئيس البولندي أندريه دودا، وذلك في قصر الاتحادية.

ووصل الرئيس البولندي برفقة قرينته إلى قصر الاتحادية صباح اليوم، حيث كان فى الاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.