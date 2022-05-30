شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: ربط جميع محطات الوقود بشبكة واحدة للتصدى لعمليات التهريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تطوير مصافى التكرير منحنا القدرة على تطوير قطاع الإنتاج، وفى ظل الأوضاع العالمية والتكتلات المختلفة تم إتخاذ خطوة من الإجراءات أبرزها زيادة لإنتاج المحلى.

وتابع الملا، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب:" كل محطات الوقود مسجلة على السيستم للتصدى لما كان يتم بخصوص تهريب المنتجات والوقوف على احتياجات المواطنين، كما تم ربط جميع المحطات للوقوف أيضا على جميع الأرصدة الموجودة وتجاوز الخلل أن وجد فى أيا منها، كما أن سيارات الشحن بها أجهزة تتبع لمعرفة خط السير فى خطوات الغرض منها الحد من عمليات التهريب أو توجيه المنتج فى غرض غير الهدف المخصص له والتحكم فى الامكانيات لضمان وصولها للمستهلك بصورة دقيقة.

واستكمل:" أهمية مؤتمر المناخ تتمثل فى توفير وقود نظيف، مؤكدا أنه لابد أن نخرج من هذا المؤتمر بموقف متوازن يراعي عدد من الدول التى مازالت تستخدم الفحم والحطب في الطهي، لافتا إلى عدد من النقاط لتخفيض الانبعاثات ومنها الغاز الطبيعي يعد الإختيار الأول لمصادر الطاقة بحسب كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون وأيضا الطاقة الجديدة والبتروكيماويات الخضراء والهيدروجين.