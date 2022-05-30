شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلي لشارع أحمد الزمر 10 أيام لتنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، ورفع وتركيب الكمرات الخاصة بالمسار، ما يستلزم الغلق الكلى لشارع أحمد الزمر بالوصلة من شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا حتى شارع الشيخ كامل خضر، مع تحويل حركة المرور يميناً تجاه شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا فيساراً شارع جمال سليم فيساراً شارع الشيخ كامل خضر تجاه شارع أحمد الزمر مرة أخرى.

وذلك على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 30/5/2022 ، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل"، حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم ولمدة (10 ليالى) .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.