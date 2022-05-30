شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره البولندى بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره البولندى أندريه دودا، وذلك في قصر الاتحادية.
الرئيس السيسي يستقبل نظيره البولندى بقصر الاتحادية وسط مراسم استقبال رسمية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس البولندي أندريه دودا، وذلك في قصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.
نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة في الكشف عن أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة.
استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي بهدف متابعة الموقف التنفيذي للتعاون بين الجانبين في ضوء التعاقد بين محافظة القاهرة (منطقة جنوب) وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) لتوريد عدد من أفران تسوية الفخار، بغرض تطوير قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة، مؤكداً على حرص الوزارة على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع لما له من عائد اقتصادي وبيئي حيث تعد أفران الفخار صديقة للبيئة نظراً لأنها تعمل بالغاز الطبيعي لذا تعد بديل آمن للأفران التقليدية.
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة السادات سيستكمل يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022، وحتى يوم الأربعاء الموافق 19/10/2022، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورات 3 ، 4 ، 5، بحي النرجس بمدينة السادات، والسابق حجزها بالقرعة العلنية، طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.
أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من 30 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.
التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوداد.. بيرسى تاو وعبد القادر وشريف فى الهجوم
يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا، ويبحث المارد الأحمر عن تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما حصد اللقب نسختى 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.
تلقت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين تقارير تؤكد إصابة 257 حالة بجدري القرود في 23 دولة حتى الآن، مؤكدة وجود نحو 120 حالة مشتبه بها في تلك الدول.