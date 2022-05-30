شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: درجات الحرارة تقارب الـ 40 درجة على القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة؛ حيث متوقع أن تقارب درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، ويتجاوز جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 38، والسواحل الشمالية 32 درجة مئوية، وشمال الصعيد 40 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

و يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف على السواحل الشمالية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.