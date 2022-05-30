شكرا لقرائتكم خبر عن غداً أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.