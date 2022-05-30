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تخريج دفعة جديدة للصحفيين المشاركين بدورة "الدراسات المستقبلية" من أكاديمية ناصر

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات للمسلحة على دعم أواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، شهدت أكاديمية ناصر العسكرية العليا تخرج الدفعة الخامسة للصحفيين المشاركين بدورة (أساليب التفكير والدراسات المستقبلية)، حيث قام عدد من الخبراء الإستراتيجيين وأساتذة الجامعات المصرية بالقاء عدد من المحاضرات بمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات للمسلحة .

شملت الدورة التدريب على أسس ومبادئ تحليل المعلومات، وبناء السيناريوهات فى الدراسات المستقبلية, وأساليب التفكير وركائز وتحديات الأمن القومى، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتفكير التصميمى والإبداع المؤسسى ودراسة العقل البشرى والتفكير، ومبادئ التفكير الناقد، والتفكير الإبداعي، وعدد من المحاور الاستراتيجية التى تساهم فى صناعة الوعى لدى الصحفيين .

 

يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر بين القوات المسلحة ونقابة الصحفيين، فى عقد مجموعة من الدورات التدريبية لصالح النقابة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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