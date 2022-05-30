شكرا لقرائتكم خبر عن هتذاكر فى دقايق.. أقوى ملخص "نحو" للثانوية العامة لن تخرج عنه الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة على ”الخليج 365” بمواد تعليمية مبسطة وميسرة، وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدور الاجتماعي الذى تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية بالفيديو وعبر صفحات الجريدة الورقية بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم مراجعة فرع النحو لمنهج اللغة العربية للثانوية العامة "جزء أول" ويشمل أقوى ملخص لقواعد النحو والتي لن يخرج عنها أسئلة الامتحان.

وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع الخليج 365 وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.



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